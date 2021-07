Η εθνική Ιταλίας ξεκίνησε σήμερα (10/7) το ταξίδι της για το Λονδίνο, όπου αύριο (11/7) στο «Γουέμπλεϊ» αντιμετωπίζει τη Αγγλία στον τελικό του Euro 2020, αλλά το πούλμαν παραλίγο να φύγει από την Φλωρεντία χωρίς τον βοηθό του Ρομπέρτο Μαντζίνι, Τζιανλούκα Βιάλι, κάτι που αποδείχτηκε πως έγινε εσκεμμένα τελικά.

Στα γούρια φαίνεται πως πιστεύουν οι Ιταλοί, αφού το περιστατικό που έλαβε χώρα σήμερα (10/7) με το πούλμαν να ξεκινά για Λονδίνο, χωρίς τον Τζιανλούκα Βιάλι, μόνο τυχαίο δεν ήταν. Ο βοηθός του Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο της «σκουάντρα ατζούρα», που δίνει μεγάλη μάχη με τη επάρατη νόσο έχοντας συγκινήσει όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, είχε αργήσει να επιβιβαστεί στο πούλμαν στο ματς της πρεμιέρας με την Τουρκία στο Ολίμπικο, που έληξε με το νικηφόρο 3-0 για τους Ιταλούς και αυτό θεωρήθηκε… γούρι.

Γι’αυτό το λόγο οι Ιταλοί το ακολουθούν σε κάθε ματς, με το πούλμαν να κάνει πως φεύγει και τον Βιάλι να εμφανίζεται χαμογελώντας στο βάθος και να επιβιβάζεται τελευταίος, όπως έγινε τελικά και ενόψει του αυριανού (11/7) μεγάλου τελικού.

#Euro2020: The Italian football team leave Florence for London… and pretend to leave Gianluca Vialli behind!



