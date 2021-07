Η Εθνική Ιταλίας είναι μία οικογένεια κι αυτό είναι το μυστικό της μέχρι τώρα επιτυχίας της στα γήπεδα του Euro 2020. Οι Ατζούρι, σαν μία γροθιά, ξεπερνούν όλες τις δυσκολίες και βαδίζουν με εξαιρετικές πιθανότητες προς την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι παίκτες του Μαντσίνι πανηγύρισαν τη νίκη-πρόκριση επί του Βελγίου, ωστόσο δεν μπόρεσαν να τη χαρούν όσο θα ήθελαν, καθώς ο σοβαρός τραυματισμός του Σπινατσόλα μετρίασε τη χαρά τους. Ο Ιταλός μπακ, όπως όλα δείχνουν, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα και θα μείνει για καιρό εκτός δράσης.

Οι συμπαίκτες του θέλησαν να του δείξουν πως είναι στο πλευρό του, με το σύνθημα «Σπίνα, Σπίνα» να δονεί την ατμόσφαιρα στο πούλμαν της Ιταλίας αλλά και στο αεροπλάνο.

The Azzurri cheering for Spinazzola on the bus after he tore his Achilles today



This group is phenomenal. All for one, one for all pic.twitter.com/sCnDekYY9r