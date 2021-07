Η Ιταλία επικράτησε του Βελγίου με 2-1 στο Μόναχο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Euro 2020.

Όπως είναι φυσικό, ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος στο στρατόπεδο των Ατζούρι, σε τέτοιο σημείο που οι παίκτες έβγαλαν τα σορτς τους μετά το τέλος του αγώνα και τα… πέταξαν στους οπαδούς.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαντσίνι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, με τους Αντρέα Μπελότι, Αλεσάντρο Μπαστόνι και Τζοβάνι Ντι Λορέντσο να δίνουν μέχρι και τα σορτσάκια τους στον κόσμο.

Δείτε το βίντεο:

WHAT?



Italian player comes out of the stands WITHOUT HIS SHORTS pic.twitter.com/S4Z8Q5oqk5