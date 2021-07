Την ώρα που η μετάλλαξη “Δέλτα” προκαλεί φόβο νέας αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού, το Euro 2020 μπαίνει στην τελική του ευθεία, με τη φάση των προημιτελικών. Από τα δυο ματς της ημέρας, ξεχωρίζει η “τιτανομαχία” μεταξύ Βελγίου και Ιταλίας, στο Μόναχο.

Ώρα να βγουν τα “εισιτήρια” για τα ημιτελικά του Euro 2020. Μετά από μία σειρά καταπληκτικών αγώνων στους “16”, η διοργάνωση μπαίνει από την Παρασκευή (02/07) στην προημιτελική φάση με τα Βέλγιο – Ιταλία και Ελβετία – Ισπανία σε Μόναχο και Αγία Πετρούπολη, αντίστοιχα.

🇧🇪🇨🇿🇩🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇹🇪🇸🇨🇭🇺🇦



😎 EURO 2020 quarter-finals set!

Who will win the 🏆?#EURO2020 pic.twitter.com/SjVkKMHQce