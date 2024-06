Euro 2024: Άγγλος οπαδός κοιμήθηκε στο παιχνίδι με τη Σερβία και ξύπνησε τα ξημερώματα σε άδειο γήπεδο

Ο οπαδός της Εθνικής Αγγλίας κοιμήθηκε στο γήπεδο μετά την πρεμιέρα της ομάδας του με τη Σερβία στο Euro 2024 και ξύπνησε μόνος του στην κερκίδα.

Η Αγγλία ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Euro 2024, επικρατώντας της Σερβίας με 1-0 χάρη στο γρήγορο γκολ του Μπέλινγχαμ.

Οι Άγγλοι δεν εντυπωσίασαν με την εμφάνιση τους, ωστόσο έκαναν το πρώτο βήμα για πρόκριση στους “16”. Ένας Άγγλος οπαδός, μάλιστα, από τη… χαρά του κοιμήθηκε στο γήπεδο και όταν ξύπνησε ήταν τελείως άδειο, αφού σηκώθηκε στις… 4 τα ξημερώματα.

An England fan woke up at 4am in an empty stadium 🤣🙈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/wiUbGWM1jD