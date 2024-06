Euro 2024: Εκνευρισμένος Ούγγρος κάρφωσε το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση μετά το 3-1 από την Ελβετία

Έχουμε δει πολλές φορές τους υποστηρικτές μιας ομάδας να μη μπορούν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους, τη στιγμή που ένα ματς “στραβώνει”. Ο συγκεκριμένος φίλος της Ουγγαρίας ξέσπασε στην τηλεόρασή του, καταστρέφοντάς την με το τηλεκοντρόλ, στην πρεμιέρα της ομάδας στο Euro 2024.



Η απογοήτευση και ο εκνευρισμός του συγκεκριμένου φίλου της Ουγγαρίας στο τρίτο γκολ που δέχθηκε από την Ελβετία -στις καθυστερήσεις του αγώνα για το Euro 2024– σε συνδυασμό με την αγωνιστική εικόνα που έδειξε η ομάδα, φαίνεται πως ξεπέρασαν τα όρια. Ο οπαδός αυτός πέταξε το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασής του και το κάρφωσε στην οθόνη με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και να γίνεται viral.

Some fans didn’t take yesterday’s match very lightly it seems



(via: balazslapu – Tik Tok) pic.twitter.com/2LerGZtbIV