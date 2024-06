Euro 2024: Ένταση και επεισόδια ανάμεσα σε Τούρκους και Γεωργιανούς οπαδούς

Πριν τον αγώνα Τουρκία – Γεωργία για το Euro 2024, οι οπαδοί των δυο χωρών ήρθαν σε σύγκρουση, με τα αποτέλεσμα να σημειώνονται επεισόδια στις εξέδρες του «Signal Iduna Park».

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης Τουρκία – Γεωργία για την αναμέτρηση του έκτου ομίλου στο Euro 2024, οπαδοί των δυο ομάδων ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να σημειώνονται άσχημες εικόνες.

Όπως φαίνεται από τα πρώτα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει η αστυνομία πιάστηκε απροετοίμαστη, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση στις εξέδρες του γηπέδου.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ή απρόοπτο, με την κατάσταση να μην ξεφεύγει.

Imagine how much sh*t the English would get if this was the England fans… #EURO2024 pic.twitter.com/U0cjK7WwAy