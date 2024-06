Euro 2024: Φοβερή στιγμή με πατέρα και γιο Σμάιχελ μετά το Δανία – Αγγλία

Η Δανία πήρε την ισοπαλία από την Αγγλία, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Euro 2024 και διεκδικεί την πρόκρισή της στην επόμενη φάση, με τον Κάσπερ Σμάιχελ να είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας των Δανών.

Ο Κάσπερ Σμάιχελ ακολουθεί την τεράστια καριέρα του πατέρα του και θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Πίτερ Σμάιχελ, έχοντας τις δικές του επιτυχίες τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και στην εθνική ομάδα της Δανίας, με την οποία ψάχνει και φέτος μία μεγάλη διάκριση στο Euro 2024.

Πατέρας και γιος εργάζονται όμως αμφότεροι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αφού ο Κάσπερ είναι ο τερματοφύλακας της Δανίας και ο Πίτερ έχει ρόλο ρεπόρτερ για τον τηλεοπτικό σταθμό FOX. Οι δυο τους συναντήθηκαν έτσι μετά το ματς και η αγκαλιά τους έγινε viral στα social media.

“I do a lot of post-match interviews, but I never do this.”



This moment between Peter Schmeichel and his son Kasper is the best @Pschmeichel1 | @kschmeichel1 pic.twitter.com/WsfW6tBdFy