Euro 2024: Μια «δυνατή» ενδεκάδα Άγγλων που δεν θα αγωνιστούν στη διοργάνωση της Γερμανίας

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ έχει ανακοινώσει την τελική 26άδα της Αγγλίας για το Euro 2024. Από τα «τρία λιοντάρια» λείπουν παίκτες που θα μπορούσαν εύκολα να είναι βασικοί.

Μετά τα τελευταία «κοψίματα» από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ανακοινώθηκε η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για το Euro 2024 που διεξάγεται στα γήπεδα της Γερμανίας.

Στις κλήσεις του υπάρχουν και κάποιες ηχηρές απουσίες, οι οποίες μάλιστα είναι. Από τον Πόουπ, τον Μπεν Γουάιτ και τον Χάρι Μαγκουάιρ στην άμυνα, στους Γκρίλις, Μάουντ και Ράσφορντ στην επίθεση, ο 53χρονος τεχνικός δεν μπόρεσε να τους καλέσεις όλους, δείγμα του τεράστιου ταλέντου που έχει αυτή η φουρνιά παικτών της Αγγλίας.

Η… ενδεκάδα Άγγλων ποδοσφαιριστών που δεν δέχτηκε κλήση στο Euro 2024: Πόουπ – Γουάιτ, Μαγκουάιρ, Μπράνθγουεϊτ, Τσίλγουελ – Σάντσο, Μάντισον, Μάουντ, Γκρίλις – Σολάνκε, Ράσφορντ.

This England side is NOT going to the EUROs. pic.twitter.com/dtjtUsiZpg