Το Τουρκία – Γεωργία (83-88) για το Eurobasket 2022 είχε… ένταση μετά το φινάλε του, με τους “γείτονες” να καταθέτουν ένσταση και τελικά να μην δικαιώνονται από τη FIBA.

Η Τουρκία ηττήθηκε στη δεύτερη παράταση από την οικοδέσποινα, Γεωργία, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κάνει ένσταση κατά του κύρους του αγώνα, καθώς κύλησαν 22 δευτερόλεπτα, ενώ το ματς είχε σταματήσει.

Η FIΒΑ, όμως, απέρριψε τη συγκεκριμένη ένσταση, υποστηρίζοντας πως το συγκεκριμένο συμβάν δεν επηρέασε το τελικό σκορ.

Να αναφέρουμε ότι στην ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρεται ότι διεξάγεται έρευνα για τις κατηγορίες περί βιαιοπραγίας που υπήρξαν από πλευράς των Τούρκων και πως θα υπάρξει νέα ενημέρωση όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Θυμίζουμε ότι οι ιθύνοντες της τουρκικής αποστολής, απείλησαν με αποχώρηση της εθνικής ομάδας από το Eurobasket 2022, κατηγορώντας την γεωργιανή αστυνομία, ότι επιτέθηκε στον άσο των Φιλαδέλφεια 76ερς, Φουρκάν Κορκμάζ, στους διαδρόμους του γηπέδου στην Τιφλίδα, όπου η Τουρκία έχασε από την Γεωργία με 88-83.

FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Turkey and Georgia. pic.twitter.com/tWBFmzw2Mb