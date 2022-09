Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνάντησε στο Μιλάνο τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ο οποίος πήγε στην ιταλική πόλη για να δει τα παιχνίδια του Eurobasket 2022.

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι ήταν ο εκλεκτός καλεσμένος της FIBA για τα παιχνίδια του Eurobasket στο Mediolanum Forum, με τον θρύλο των Μάβερικς να συναντάει τον νέο παίκτη της ομάδας του Ντάλας, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

«Τεράστιος σεβασμός στον θρύλο Ντιρκ Νοβίτσκι», ήταν το σχόλιο του Ντόρσεϊ μέσα από τον λογαριασμό του στα social media.

Much respect to the legend 🤝🏾 @swish41 https://t.co/oC5mTjhSnY