Σχεδόν ένας μήνας έμεινε για την έναρξη του Eurobasket 2022, με την Εθνική Ελλάδας να είναι μεταξύ των φαβορί για τα μετάλλια, εξαιτίας και της παρουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της.

Μετά την “κυριαρχία” του στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να οδηγήσει και την Εθνική Ελλάδας στην επιτυχία και θα συμμετάσχει στο Eurobasket 2022, ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του τουρνουά, μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Χαρακτηριστική είναι έτσι και η νέα ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της διοργάνωσης στα social media, όπου ανέβασαν μία φωτογραφία με γαλανόλευκη φανέλα του ηγέτη των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψαν: «Μπορεί ο Greek Freak να φέρει τη δόξα πίσω στην Ελλάδα; Μόνο 34 ημέρες απομένουν μέχρι το EuroBasket 2022!»

Can the Greek Freak bring glory back to Hellas? 🏛🇬🇷 Only 3️⃣4️⃣ days to go until EuroBasket 2022!#BringTheNoise x #EuroBasket pic.twitter.com/ya2ztgwAFP