Η FIBA δημιούργησε ένα απολαυστικό video με τις κορυφαίες φάσεις της πρώτης ημέρας του Eurobasket 2022.

Δυναμικά καρφώματα, εντυπωσιακές ασίστ… και οι φίλαθλοι να πανηγυρίζουν. Η πρώτη αγωνιστική ημέρα του Eurobasket 2022 έκρυβε αρκετές φάσεις που κατάφεραν να μας ενθουσιάσουν.

Η FIBA πόσταρε στα social media που διατηρεί ένα εντυπωσιακό video, σχολιάζοντας: “Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτή ήταν μόλις η 1η ημέρα. Μας περιμένει ένα απίθανο Eurobasket”.

Can’t believe this was only DAY 1



We are in for an AMAZING#EuroBasket 2022! pic.twitter.com/BXEn86neLB