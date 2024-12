Eurobasket 2029: Οι χώρες που διεκδικούν μαζί με την Ελλάδα την διοργάνωση

H Ελλάδα θα είναι μια από τις 8 υποψήφιες χώρες για την διεξαγωγή του Eurobasket 2029, με το αποτέλεσμα να ανακοινώνεται τον προσεχή Μάιο.

Η ΕΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) κατέθεσε πρόταση στην FIBA με σκοπό η χώρα μας να είναι μια από τις συνδιοργανώτιρες χώρες του Eurobasket που διεκδικούν την διοργάνωση του 2029.

Πλέον έχει συμπληρωθεί το παζλ με τις 8 υποψηφιότητες, με την Ελλάδα, την Ισπανία, την Εσθονία, την Φινλανδία, την Γερμανία, την Λιθουανία, την Ολλανδία και την Σλοβενία να απαρτίζουν την λίστα.

The host candidates for #EuroBasket 2029 have been announced!