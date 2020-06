Στην ιταλική Βενέτσια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Μπράμος, ανανεώνοντας τη συμφωνία του με την ομάδα για μία ακόμη αγωνιστική περίοδο.

Ο Μπράμος αποκτήθηκε από τη Βενέτσια το 2015, μετά το πέρασμά του από την Ελλάδα, όπου και αγωνίστηκε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και φαίνεται ότι θα… ριζώσει εκεί.

Στα 33 του χρόνια, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ θα “τρέξει” την 6η του σεζόν στην Ιταλία και το Eurocup, όπου πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους και 3,7 ριμπάουντ.

6️⃣ x 6️⃣

Sarà la sesta stagione con noi per il Capitano!

Quarto giocatore della nostra storia per minutaggio, il primo per presenze nei playoff, un orgoglio per tutti noi: Michael Bramos!

👉 Leggi il comunicato: https://t.co/tICfU04thi#BorntoBeBramos #lastoriacontinua pic.twitter.com/Yhp0oGIIBN