Euroleague: O Ταμίρ Μπλατ της Μακάμπι Τελ Αβίβ MVP στην πρεμιέρα

Η 1η αγωνιστική στην Euroleague ολοκληρώθηκε, με τον Ταμίρ Μπλατ της Μακάμπι Τελ Αβίβ να αναδεικνύεται MVP, εξαργυρώνοντας την εντυπωσιακή του εμφάνιση απέναντι στην Βιλερμπάν.

Ο Ταμίρ Μπλατ είναι ο 1ος MVP της Euroleague για τη σεζόν 2024/25, με τον Ισραηλινό μπασκετμπολίστα της Μακάμπι, να είναι καθοριστικός για τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Βιλερμπάν στο Βελιγράδι με 89-82.

Ο 27χρονος Ισραηλινός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 2 ριμπάουντ και 12 ασίστ σε 28:51 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 36 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Tamir Blatt DOMINATED in Round 1



