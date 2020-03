Ο Μάικ Τζέιμς έφυγε με περιπετειώδη τρόπο από την Αρμάνι Μιλάνο μετά από μία εξαιρετική διετία με τον Παναθηναϊκό, αλλά πλέον φαίνεται ότι βρίσκει νέο… λιμάνι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ της Euroleague, ο Αμερικανός γκαρντ έχει συμφωνήσει με τη ρωσική ομάδα για την ανανέωση του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Τζέιμς έβαλε… μέσο τους Χάινς και Κλάιμπερν το περασμένο καλοκαίρι για να πείσει τον Δημήτρη Ιτούδη να του δώσει μια ευκαιρία, την οποία όμως και… άρπαξε από τα μαλλιά τη φετινή περίοδο.

Μέχρι αυτή να διακοπεί, ο πρώτος σκόρερ της περασμένης σεζόν είχε κατά μέσο όρο 21,1 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 4,3 ασίστ και 3 λάθη σε 28 αγώνες, έχοντας μετατραπεί στον ηγέτη της ομάδας του στο παρκέ μετά και τον τραυματισμό του Κλάιμπερν.

Κάπως έτσι, επίκεινται μόνο οι λεπτομέρειες για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως έγραψε στο twitter o Donatas Urbonas.

CSKA Moscow finalizing extension with Mike James, according to sources.