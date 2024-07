Euroleague: Η εκτός έδρας πρεμιέρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και οι ημερομηνίες των «αιώνιων» ντέρμπι

Η Euroleague έκανε το πρώτο της… τζάμπολ, με την ανακοίνωση των αγωνιστικών της διοργάνωσης για τη σεζόν 2024/2025. Εκτός έδρας πρεμιέρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Οι ημερομηνίες των “αιώνιων” ντέρμπι.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής σεζόν της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινά την πορεία του για διατήρηση των σκήπτρων του από την έδρα της Άλμπα Βερολίνου (03.11.2024) και τον Ολυμπιακό να παίζει μια ημέρα μετά στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Αναφορικά με τις ημερομηνίες των δύο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, πρώτο χρονικά θα είναι αυτό του ΟΑΚΑ (8η αγωνιστική) στις 8 Νοεμβρίου (21:15), ενώ το δεύτερο στις 14 Μαρτίου (21:15) θα γίνει στο ΣΕΦ, για την 29η αγωνιστική.

