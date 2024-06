Euroleague: Η Ένωση Παικτών έδωσε στον Τζέριαν Γκραντ το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς

Ο Τζέριαν Γκραντ ψηφίστηκε από την Ένωση Παικτών της Euroleague ως ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς.

Η ELPA (Ένωση Παικτών της EuroLeague) έδωσε το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της σεζόν στον Τζέριαν Γκραντ. Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού αποτέλεσε ένα από τα “κλειδιά” της ονειρικής πορείας του τριφυλλιού προς την έβδομη Euroleague.

Υπενθυμίζεται ότι η Euroleague είχε δώσει το αντίστοιχο βραβείο στον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού.

2024 ELPA Players’ Choice Award “BEST DEFENDER” goes to Jerian Grant @JerianGrant 🙌



🔎 Most dominant defensive player with the biggest impact on his team’s defensive play.

#ELPlayers #ELPA #PlayersChoiceAwards pic.twitter.com/sJmGdAhA4M