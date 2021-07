Ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση, μετά από 21 χρόνια στα παρκέ. Ο 37χρονος σέντερ έγραψε τις δικές του… σελίδες στο “βιβλίο” της; Euroleague με τη διοργάνωση να ποστάρει μια εκπληκτική φωτογραφία, για να αποχαιρετήσει τον Έλληνα ψηλό.

Ακόμα ένα μέλος της χρυσής φουρνιάς του ελληνικού μπάσκετ ανακοίνωσε ό,τι αποσύρεται από τη δράση, μετά τους Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση. Ο Γιάννης Μπουρούσης ανακοίνωσε την απόφασή του να πει “αντίο” στην ενεργό δράση, μετά από 21 χρόνια πλούσιας καριέρας, ευχαριστώντας όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή.

“Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν… Από την Καρδίτσα ήρθα στην ΑΕΚ, όπου έκανα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, ακολούθησε η Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός, έπειτα η Αρμάνι Μιλάνο, η ”βασίλισσα” της Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης, η Λαμποράλ Κούτσα, ο Παναθηναϊκός, η Κινεζική Zhejiang Guangsha Lions, Γκραν Κανάρια και το τέλος αυτής της διαδρομής με βρήκε στο Περιστέρι” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπουρούσης στο… αποχαιρετιστήριο του μήνυμα.

Ο Μπουρούσης “τίμησε” με την παρουσία του τα… παρκέ της Euroleague με τη διοργανώτρια να ποστάρει μία φωτογραφία του στα social media στην οποία βρίσκεται δίπλα στους Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρη Διαμαντίδη και Βασίλη Σπανούλη.

«Με τον Γιάννη Μπουρούση να ανακοινώνει την απόσυρσή του, αυτοί οι θρύλοι, όλοι πλέον έχουν αποχωρήσει από το παιχνίδι». Αναφέρει η Euroleague στο σχόλιο της.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι το γκαλά της Euroleague το 2009 στο περιθώριο του Final Four του Βερολίνου. Τη σεζόν εκείνη, ο Μπουρούσης είχε βραβευτεί ως μέλος της καλύτερης πεντάδας της Euroleague.

With Ioannis Bourousis announcing his retirement, these legends have all now bowed out of the game 😥🙏 pic.twitter.com/AHjejXsy5H