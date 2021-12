Η Ούνικς Καζάν συνεχίζει την εκπληκτική της πορεία στη Euroleague και μετά τη νίκη με 75-67 επί της Αναντολού Εφές, έφθασε στην κατάταξη την τέταρτη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Η ρωσική ομάδα είχε από την αρχή του αγώνα το προβάδισμα και δεν “απειλήθηκε” ουσιαστικά ποτέ από την περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία έχασε την ευκαιρία να εδραιωθεί στις θέσεις για τα play off.

Ο Τζον Μπράουν ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 20 πόντους και 5 κλεψίματα, ενώ ο Μάριο Χεζόνια είχε 9 πόντους και 9 ριμπάουντ. Με απόντα τον Μίσιτς, ο Λάρκιν είχε 17 πόντους για την τουρκική ομάδα και ο Ντάνστον 15 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά δεν ήταν αρκετοί για την Εφές του Αταμάν.

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 42-38, 57-49, 75-67.

Ούνικς Καζάν (Περάσοβιτς): Σπίσου 9 (1), Μπράουν Τζ. 20 (8/12 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/5 βολές, 5 κλεψίματα), Κάναν 9 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπράουν Λ. 7 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ), Μπράντλεϊ 6 (0/3 τρίποντα), Χεζόνια 9 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ, 4 λάθη), Κλιμένκο, Ουζίνσκι 3 (1), Μέιγιο (0/4 σουτ), Βοροντσέβιτς 12 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ).

Αναντολού Εφές (Αταμάν): Λάρκιν 17 (2/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπομπουά 5 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σίνγκλετον 11 (0/3 τρίποντα), Μπράιαντ 6 (1), Γκαζί, Μόερμαν 5, Πλάις (0/2 δίποντα), Άντερσον 8 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πετρούσεβ, Ντάνστον 15 (7/9 δίποντα, 1/3 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 μπλοκ).

We see what you are doing there John Brown 👌😳#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/3X1jhxp95j