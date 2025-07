Άρης: Εγκρίθηκε μέσα σε αποθέωση η μεταβίβαση των μετοχών στον Ρίτσαρντ Σιάο

Στα χέρια του Ρίτσαρντ Σιάο πέρασε και τυπικά το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης, με τη γενική συνέλευση των “κιτρίνων” να εγκρίνει ομόφωνα τη μεταβίβαση των μετοχών στον Καναδό επιχειρηματία.

Η νέα εποχή για την ομάδα μπάσκετ του Άρη έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στους οπαδούς της ομάδας, με πλήθος εξ αυτών να δημιουργούν κανονική κερκίδα στη γενική συνέλευση, πανηγυρίζοντας και με καπνογόνα, την αλλαγή σελίδας στην ΚΑΕ, με την απόκτηση των μετοχών από τον Ρίτσαρντ Σιάο.

Στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης όμως, έγιναν γνωστές και μία σειρά από προγραμματισμένες κινήσεις για την επόμενη ημέρα του Άρη, με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Λευτέρη Αρβανίτη, να αναφέρει τα εξής: “Θα επενδύσουν αρχικά στο γήπεδο, στις υποδομές. Έχουν κάνει ήδη την πρώτη πρόσληψη, του GM. Δεν θα πω το όνομά του, θα το ανακοινώσουν εκείνοι.

Richard Hsiao is officially Aris BC new owner and Nick Galis Hall in Thessaloniki is on fire. pic.twitter.com/HcUyc7VYDb