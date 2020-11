Euroleague: Ιτούδης… με ανοικτά μικρόφωνα! Όσα φώναζε κόντρα στον Παναθηναϊκό (video)

Συστήματα, επισημάνσεις και άλλα πολλά. Ο Δημήτρης Ιτούδης έδωσε το δικό του… σόου στη νίκη της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην έδρα του Παναθηναϊκού, για την 7η αγωνιστική της Euroleague

Έχοντας για.. πρωταγωνιστή τον Κλάιμπερν, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πέρασε από την έδρα του Παναθηναϊκού με 83-89, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα τους σε πέντε αγώνες στη Euroleague.

Σύμφωνα όμως με τη διοργανώτρια, το «μυστικό της επιτυχίας» ήταν η παρουσία του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Ο Έλληνας προπονητής δεν σταμάτησε να δίνει οδηγίες προς τους παίκτες του.

Μάλιστα, η Euroleague δημοσίευσε ένα video, «ανοίγοντας τα μικρόφωνα» του Δημήτρη Ιτούδη στο παρκέ.

The secret behind the success?



Hear from @cskabasket head-coach @ItoudisD during the Round 7 game at the Oaka 🗣️ pic.twitter.com/eGe3Nw6akh