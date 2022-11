Ο Μίλος Τεόντοσιτς βγήκε εκτός εαυτού με σφύριγμα ενός διαιτητή στην αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια με την Εφές Αναντολού για την Euroleague.

Ο Μίλος Τεόντοσιτς ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του Βίρτους Μπολόνια – Εφές Αναντολού για τη δέκατη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος γκαρντ της ιταλικής ομάδας “τρελάθηκε” μετά από ένα σφύριγμα και επιτέθηκε σε έναν εκ των διαιτητών με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα, ο Τεόντοσιτς χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ, καθώς έπιασε από το πόδι τον Μ’Μπαγέ.

I don’t know how the hell the referees rewatched the video and didn’t call for an unsportsmanlike foul here on Teodosic. Nevertheless, Milos went crazy and was ejected.



All nonsense. pic.twitter.com/3L6H8oUUIU