Ο Αντρέα Τρινκιέρι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με την Μπασκόνια για την Euroleague.

Η γερμανική ομάδα υπέστη ήττα εκτός προγράμματος από τους Βάσκους, με τον Ιταλό τεχνικό να βγαίνει εκτός εαυτού και να ξεσπάσει σε παίκτη του. Τα σπασμένα τα πλήρωσε ο 20χρονος Τζέισον Τζορτζ.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο που έγινε viral, ο Τρινκιέρι χτύπησε τον παίκτη του στο στομάχι και στη συνέχεια τον έσπρωξε με δύναμη προς τον πάγκο.

Trinchieri goes way too far in my opinion‼️

First punching George in his stomach and then pushing him in the back. #euroleague #bayern pic.twitter.com/PG6iQ4es69