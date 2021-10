Η πρώτη αλλαγή προπονητή στην Euroleague είναι γεγονός, με τη Ζαλγκίρις Κάουνας να λύνει τη συνεργασία της με τον Μάρτιν Σίλερ και να βρίσκει τον διάδοχο του, στο πρόσωπο του Γιούρι Ζντοβτς.

Ο Μάρτιν Σίλερ πλήρωσε το κακό ξεκίνημα της Ζαλγκίρις στην Euroleague (0-2) και μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ζενίτ, είδε την πόρτα της εξόδου από τη λιθουανική ομάδα.

«Είναι φανερό ότι η ομάδα δεν παίζει στο επίπεδο που όλοι θέλουν να βλέπουν. Πριν λίγες ημέρες είπαμε ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη γι’ αυτό. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να χάσουμε πολύτιμο χρόνο και έπρεπε να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση. Αυτό δεν σημαίνει πως ό,τι έκανε ο κόουτς Σίλερ δεν δούλεψε» δήλωσε μεταξύ άλλων ο διευθυντής της Ζαλγκίρις, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Ο Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος στο παρελθόν έχει καθίσει στον πάγκο του Ηρακλή και της ΑΕΚ, θα αναλάβει να καθοδηγήσει τη Ζαλγκίρις στο υπόλοιπο της σεζόν.

