Μπορεί ο Κάιλ Χάινς να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, στο top 10 με τις κορυφαίες τάπες στη φετινή Euroleague, αλλά ο Κώστας Παπανικολάου κατάφερε να βρει μια θέση σε αυτή τη θεαματική λίστα.

Ο Κώστας Παπανικολάου βρέθηκε στη 10η θέση με τις κορυφαίες τάπες της σεζόν στη Euroleague, χάρη στην τρομερή τάπα που έκανε στον Ντουέιν Μπέικον, κατά τη διάρκεια των play off του Ολυμπιακού με την Μονακό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την κορυφή του συγκεκριμένου top 10 κατέλαβε ο Κάιλ Χάινς. Έχοντας άλλες δυο παρουσίες στη συγκεκριμένη λίστα, ο παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο -και πρώην “ερυθρόλευκος” πήρε την πρώτη θέση, με το άκρος εντυπωσιακό “στοπ” που έκανε στον Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού.

The Top 10 Blocks of the Season!



Some BIG-TIME rejections here⛔️



“Top 10 Plays’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/FHbxxTeKtc