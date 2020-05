Ο Μάλκομ Ντιλέινι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της Euroleague, μετά το ξαφνικό “διαζύγιο” με την Μπαρτσελόνα και ο ίδιος εξήγησε την κατάσταση που οδήγησε στην πρόωρη αποχώρησή του από την ομάδα.

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έγραψε στο twitter τη δική του οπτική σε όσα έγινα μετά τη διακοπή του κορονοϊού και υποστήριξε ότι ήθελε να μείνει στην ομάδα για πάντα, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν τελικά δυνατό.

«Ας είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Αποφάσισα να πάω στο σπίτι μου, γιατί στις ΗΠΑ υπήρξε συναγερμός επιπέδου 4, που έλεγε σε όλους τους Αμερικανούς να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Δεν είμαι σίγουρος αν όσοι ζουν εκτός ΗΠΑ είχαν δει ποτέ στη ζωή τους κάτι τέτοιο. Σε εκείνο το σημείο το θέμα ήμουν εγώ, η ασφάλειά μου και η ψυχική μου υγεία. Αυτό είναι όλο.

Επιπλέον, οι αποφάσεις για το μέλλον μου δεν είχαν να κάνουν με την επιλογή μου να επιστρέψω στο σπίτι μου. Ήρθα στο σπίτι μου και δεν βγήκα από αυτό για σχεδόν δύο μήνες. Είχα πρόσβαση σε γήπεδο μπάσκετ και ο προπονητής μου προετοίμαζε το σώμα μου. Θα προτιμούσατε απλά να καθόμουν στο σπίτι μου στη Βαρκελώνη, μόνος μου, κάνοντας μέτριες ασκήσεις ή να επιστρέψω στη βάση μου, να μείνω σε καλή κατάσταση με τον γυμναστή μου και να είμαι έτοιμος να γυρίσω στη μπασκετική δράση, αν κάτι τέτοιο γινόταν πράξη;

Τέλος ο Ντιλέινι από την Μπαρτσελόνα

Τέλος, εκτιμώ την ευκαιρία που πήρα από την ομάδα. Αυτό που με πονάει περισσότερο είναι το δέσιμο που είχα με τον κόσμο. Έκανα ξεκάθαρες τις προθέσεις μου. Ήθελα να τελειώσω εκεί την καριέρα μου. Όμως, τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα σχεδιάζεις. Δεν δούλεψε τελικά αυτό. Προχωράω.

Εύχομαι τα καλύτερα στην ομάδα και τους πρώην συμπαίκτες μου. Εύχομαι να μπορούσαμε να έχουμε τελειώσει αυτό που ξεκινήσαμε. Όμως, πήρα την καλύτερη απόφαση για εμένα. Αυτό μετράει. Μπορείτε να κάνετε υποθέσεις και να γράφετε άρθρα. Ωστόσο, τα μοναδικά πραγματικά γεγονότα για την απόφασή μου θα τα μάθετε από εμένα

Και κάτι ακόμα για το τέλος… Σχετικά με την “εγωιστική θεωρία”… Πήρα λιγότερα χρήματα από αυτά που ήθελα, μικρότερο ρόλο, λιγότερα λεπτά, λιγότερα σουτ, από αυτά που έπαιρνα πάντα. Δέχτηκα έναν ρόλο ερχόμενος από τον πάγκο, χωρίς να παραπονιέμαι όλη τη σεζόν. Πήγα στην μπαρτσελόνα για να κερδίζω και ήμουν διατεθειμένος να θυσιάσω το ταλέντο μου, για να σιγουρευτώ πως όλοι θα βοηθήσουν στην επιτυχία μας.

Όμως, όταν τα πράγματα αφορούν την υγεία μου, το μέλλον μου και την οικογένειά μου εκτός παρκέ, τότε γίνομαι πολύ εγωιστής. Η ζωή μου είναι πιο σημαντική από το μπάσκετ. Και ξέρω τι είναι καλύτερο για εμένα.

Δεν λέω ψέματα. Δεν υπάρχει λόγος να πω ψέματα. Δεν έχω προσωπικά προβλήματα με την Μπαρτσελόνα. Ήταν απολαυστική η περίοδος που πέρασα εκεί. Όμως, ήθελα να πω την αλήθεια, γιατί ο κόσμος δημιουργεί ιστορίες από το μυαλό του. Αν θέλετε μια ιστορία για εμένα, μόνο εγώ μπορώ να την εξηγήσω».

LETS BE VERY CLEAR… my decision to go home was because the USA issues a LEVEL 4 Travel warning telling all Americans to come home. Not sure anybody in their life living abroad has seen anything like that and at that point it was about ME and my SAFETY AND SANITY That’s all.