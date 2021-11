Ο Ολυμπιακός ήταν ένας… οδοστρωτήρας και έκανε τους φίλους της ομάδας να πανηγυρίσουν. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ “παραδόθηκε” μέσα στο ΣΕΦ (90-73) και έδωσε στους “ερυθρόλευκους” την 7η τους νίκη στη φετινή διοργάνωση. 5 διψήφιοι από την ομάδα του Μπαρτζώκα, με πρώτο σκόρερ τον Σλούκα και κορυφαίο τον Φαλ.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο ΣΕΦ ξετρελάθηκε. Ο Ολυμπιακός έκοψε από την αρχή τα… πόδια στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και έφτασε σε μια πολύ εύκολη νίκη (90-73), λίγες ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, στο μεγάλο ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν οι Φαλ (double-double με 12 πόντους, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ) Σλούκας (18 π.), Ντόρσεϊ (17 π. με 4/7 τρίποντα) και Βεζένκοφ (15 π. 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ), ενώ ο ΜακΚίσικ πρόσθεσε άλλους 14 π.. Από την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου διασώθηκε μόνο ο Σόρκιν με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα… εκρηκτικό ξεκίνημα στο ματς, φτάνοντας σε ένα γρήγορο 7-0, με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει τους 5 πόντους. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ πήρε τάιμ άουτ και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι πρώτοι της πόντου από τον Ζίζιτς, αλλά η ομάδα του Μπαρτζώκα ήταν ορμητική, είχε απόλυτη ευστοχία, έβγαλε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση και έφτασε σε ένα απίστευτο 21-6 στα μισά της περιόδου.

