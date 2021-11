Τα επιθετικά του “όπλα” άργησαν να “πάρουν μπρος. Ο Ολυμπιακός κυνήγησε για μεγάλο διάστημα την Μονακό στο σκορ, αλλά μόλις προσπέρασε στην τρίτη περίοδο δεν… κοίταξε ποτέ πίσω, φτάνοντας με ευκολία στο 86-65. Ντόρσεϊ και Ζαν-Σαρλ οι πρώτοι σκόρερ των Πειραιωτών (18 π.)- double-double ο Βεζένκοφ.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 86-65 της Μονακό στο ΣΕΦ, για την 8η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του και έκτη στο σύνολο και κράτησε αήττητη την έδρα του, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 6-2. Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι υποχώρησαν στο 4-4.

Ντόρσεϊ, Ζαν Σαρλ, Βεζένκοφ και Παπανικολάου ξεχώρισαν απέναντι στους Μονεγάσκους του Μάικ Τζέιμς. Η άμυνα στον Αμερικανό τον… ώθησε σε μια αυτοκαταστροφική εμφάνιση με ελάχιστες “αναλαμπές”.

Ο αγώνας

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν… πολύ καλά στην επίθεση, με την Μονακό να μπαίνει “αγριεμένη”, να παίρνει πόντους από Ντιαλό και Άντζουσιτς και να φτιάχνει μια μικρή διαφορά. Ο Ολυμπιακός είδε τον Παπανικολάου να είναι παραγωγικός, αλλά οι γηπεδούχοι δεν είχαν την ευστοχία που θα ήθελαν.

Ο Μάικ Τζέιμς πέτυχε ένα τρίποντο σχεδόν από το… logo, δίνοντας “χτύπημα” στην ψυχολογία των Πειραιωτών. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά σε άμυνα και επίθεση, κάνοντας αρκετά λάθη. Την ίδια στιγμή, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού πήγαινε καλά σε όλους τους τομείς. Η… άνετη πρώτη περίοδος για τους φιλοξενούμενους, τους βρήκε στο +10 (17-27).

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα στην επίθεση στο δεύτερο δεκάλεπτο, αφού είχε 6 πόντους σε περίπου 4,5 λεπτά. Η Μονακό όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε, ενώ ο Μάικ Τζέιμς ήταν επιπόλαιος σε επιλογές. Η.. δεύτερη πεντάδα που χρησιμοποίησε δεν ήταν τόσο αποτελεσματική και η ομάδα του Μπαρτζώκα περιόρισε τη “ζημιά”, πήρε πόντους από τον Γουόκαπ, βελτιώθηκε στην άμυνα και έφτασε στο -3 (35-38).

Ο Ολυμπιακός έβγαλε… ενέργεια στην έναρξη της τρίτης περιόδου και τελικά προσπέαρε (42-41) με τους πρώτους 4 πόντους του Βεζένκοφ στο ματς. Οι “ερυθρόλευκοι” βρήκαν ρυθμό, ο Ντόρσεϊ “ξύπνησε” στο σκοράρισμα, ο Παπανικολάου βοήθησε στην άμυνα και οι γηπεδούχοι έδειξαν να μπαίνουν σε “μονοπάτι” νίκης.

Ο Τζέιμς έμεινε για κάποια λεπτά στον πάγκο, επέστρεψε και βοήθησε με ασίστ στο να μειώσει στους 4 πόντους (55-51) η Μονακό. Ο Βεζένκοφ όμως με ένα τρίποντο και ο Σλούκας με μια βολή διαμόρφωσαν το 59-52 της τρίτης περιόδου.

Ο Ολυμπιακός πήρε… φόρα και έφτασε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 πόντους (66-54). Η Μονακό “κλείδωσε” επιθετικά από την άμυνα των γηπεδούχων, Ντόρσεϊ και Ζαν Σαρλ “πλήγωσαν” τους φιλοξενούμενους, ανέβασαν τη διαφορά στο +20 και οι γηπεδούχοι έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο τελικό σκορ.

