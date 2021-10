Καλύτερη πρεμιέρα στην Euroleague δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διέλυσε την Μπασκόνια με 75-50 στο ΣΕΦ κι έδειξε με το “καλημέρα” τις άγριες διαθέσεις της τη φετινή χρονιά. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους.

Με σκληρή άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση, ο Ολυμπιακός δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στην Μπασκόνια, επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του από το ξεκίνημα του αγώνα κι έφτασε δια περιπάτου στη νίκη, γεμίζοντας με αισιοδοξία τον κόσμο του, ο οποίος επέστρεψε κι έδωσε δυναμικό “παρών” στο ΣΕΦ. «Βασίλη Σπανούλη» τραγούδησαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, επαναλαμβάνοντας ρυθμικά το όνομα του “ Kill-Bill”, στο 39ο λεπτό.

.@olympiacosbc cruises to a Round 1 victory!#EveryGameMatters — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2021

Ο Σάσα Βεζένκοφ συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν και ηγήθηκε και πάλι του Ολυμπιακού, δείχνοντας ότι έχει ολοκληρωθεί σαν παίκτης και μπορεί να κάνει τη διαφορά στους Πειραιώτες. Ο Βούλγαρος φόργουορντ σημείωσε 16 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μουσταφά Φαλ (11π.), Κώστας Σλούκας (10π.).

Second time is a charm!



Sasha Vezenkov ends the quarter in style#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Cpeqzi48KA — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2021

Με 15 πόντους ο Ρόκας Γκιεντράιτις ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μπασκόνια, η οποία παρατάχθηκε χωρίς δύο βασικούς παίκτες της, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Ουέιντ Μπάλντγουιν και τον Άλεκ Πίτερς.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός φρόντισε να “καθαρίσει” την υπόθεση νίκη από το πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Βεζένκοφ και τον Ντόρσεϊ να βομβαρδίζουν το ισπανικό καλάθι από το ξεκίνημα οι Πειραιώτες ξέφυγαν με 15 πόντους (28-13) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Domination so far in the first half from @olympiacosbc #EveryGameMatters pic.twitter.com/7bdCBDIv85 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2021

Η διαφορά ανέβηκε στους 25 πόντους (!) στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρζώκα να σφίγγει ακόμα περισσότερο την άμυνα της και να “πνίγει” τους Βάσκους, οι οποίοι τα… είχαν χαμένα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός τράβηξε το πόδι από το γκάζι, χωρίς να επιτρέψει, βέβαια, στην Μπασκόνια να φανεί απειλητική. Οι φιλοξενούμενοι με πολύ ζόρι κατάφεραν για μία στιγμή να ρίξουν τη… διαφορά κάτω από τους 20 πόντους, αλλά γρήγορα οι Πειραιώτες ανέβασαν στροφές κι έκλεισαν το παιχνίδι στο +25.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-13, 47-22, 63-42, 75-50.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2 (1/3 δίποντα, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης (0/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φαλ 11 (5/6 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 10 (2/5 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μάρτιν 3 (1/4 δίποντα), Βεζένκοβ 16 (5/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Πρίντεζης 4, Παπανικολάου 8 (2), Ζαν-Σαρλ 6 (3/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 8 (1/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ).

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Ιβάνοβιτς): Μπαρέρα, Σεντεκέρσκις 4, Μαρίνκοβιτς (0/5 σουτ), Γκρέιντζερ 2 (1/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 6 λάθη), Φοντέκιο 5 (1/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1 ασίστ, 3 λάθη), Ίνοκ 7 (1), Κοστέλο 11 (1 τρίποντο, 9 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 15 (3/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Νόκο 6 (3/7 δίποντα, 7 λάθη), Κούρουτς.

Τα highlights του Ολυμπιακός – Μπασκόνια