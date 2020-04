Ο κορονοϊός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στον αθλητισμό, με τη Euroleague να είναι μία από τις διοργανώσεις με τεράστιες ζημιές, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου προπονητής είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ του Ισραήλ, ο πρόεδρος της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σιμόν Μιζράχι, ενημέρωσε όλους τους παίκτες της ομάδας, ότι “παγώνει” τα συμβόλαιά τους μέχρι να βρεθεί λύση ανάμεσα στην Ένωσή τους και τη Euroleague.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας: “Απώλειες 5,5 εκατομμύρια ευρώ” αποκάλυψε ο Βατούτιν

Μετά την αναβολή που έφερε ο κορονοϊός, οι ομάδες θέλουν να “κόψουν” τους μισθούς των παικτών, όπως συμβαίνει στα περισσότερα πρωταθλήματα, αλλά ακόμη δεν έχει υπάρξει σχετικός συμβιβασμός και συμφωνία στις επαφές των δύο πλευρών, γεγονός που διατηρεί στον… αέρα τα συμβόλαιά τους.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας τόνισε ότι οι παίκτες παραμένουν απλήρωτοι μέχρι να υπάρξει κάποια λύση και την ίδια ώρα ο ομόλογός του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται ότι προχώρησε ένα ακόμη βήμα, ενημερώνοντας σχετικά τους παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Maccabi Tel Aviv's Chairman Shimon Mizrahi sent a letter to all players and announced that contracts are suspended until an agreement is reached between the Euroleague and the ELPA