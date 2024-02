Euroleague: Χαμός μετά το Ερυθρός Αστέρας – Ζαλγκίρις με αντικειμένα στους διαιτητές και επίθεση στη φυσούνα

Ο Ερυθρός Αστέρας του Γιάννη Σφαιρόπουλου έχασε σχεδόν κάθε ελπίδα για τα play in της Euroleague μετά την εντός έδρας ήττα από τη Ζαλγκίρις, με τους οπαδούς της σερβικής ομάδας να ξεσπούν κατά των διαιτητών μετά το φινάλε του αγώνα.

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα πέταξαν αντικείμενα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ζαλγκίρις, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή του παιχνιδιού, ενώ τα πράγματα χειροτέρεψαν μετά το φινάλε του παιχνιδιού.

Οι Σέρβοι ξέσπασαν, πετώντας αντικείμενα προς το παρκέ αλλά και στους διαιτητές, οι οποίοι προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από το γήπεδο, πηγαίνοντας στη φυσούνα.

Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα δεν έμειναν μόνο στα αντικείμενα, καθώς ταρακούνησαν και τη φυσούνα, θέλοντας να τρομοκρατήσουν τους διαιτητές.

Crvena Zvezda fans took their anger towards the referees 😳 pic.twitter.com/1MZILmerLy