Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε ούτε στην τρίτη δοκιμασία του στην Euroleague μακριά από το ΣΕΦ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε από τη Ζενίτ με 84-78 στη Ρωσία για την ένατη αγωνιστική της διοργάνωσης κι υποχώρησε στο 6-3.

Με εξαίρεση την τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να σταματήσει τα βαριά όπλα της Ζενίτ, με αποτέλεσμα η ρωσική ομάδα να πανηγυρίσει μία σημαντική νίκη στη μάχη για την πρόκριση στα πλέι οφ, πιάνοντας τους Πειραιώτες στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα τα πηγαίνει περίφημα στην έδρα της, όπου έχει κάνει το 6/6 στο ξεκίνημα της σεζόν, ωστόσο δεν έχει χαρεί ακόμα τη νίκη μακριά από το ΣΕΦ. Βέβαια και οι τρεις εκτός έδρας δοκιμασίες της ήταν απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους (Μπαρτσελόνα, ΤΣΣΚΑ, Ζενίτ), χάνοντας όλα τα παιχνίδια στις λεπτομέρειες.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε απίθανη άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν δέχθηκε μόλις εννέα πόντους, πήρε το προβάδισμα στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ωστόσο στη συνέχεια υποτάχθηκε στους Ρώσους, χάνοντας δίχως να απειλήσουν σημαντικά την ομάδα του Πασκουάλ.

