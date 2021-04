To SkySports προχώρησε σε μία απίστευτη αποκάλυψη για ιδιοκτήτη μεγάλης αγγλικής ομάδας.

Ο δημοσιογράφος Κάβε Σόλεγκολ υποστήριξε πως: “υπήρξε ιδιοκτήτης ομάδας που πήγε στο γήπεδο να δει τον σύλλογο του οποίου είναι αφεντικό, κάθισε στην σουίτα και χρειάστηκε να ρωτήσει έναν διπλανό του τι χρώμα φανέλα φορούσε η ομάδα την οποία είχε αγοράσει! “Ποια ομάδα είμαστε;” ήταν η ερώτησή του”.

Τι σημαίνει αυτό; Οι ιδιοκτήτες επενδύουν τα χρήματα τους σε “εταιρείες” και τίποτα παραπάνω. Δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τις ομάδες, αλλά για το πως θα βγάλουν περισσότερα χρήματα απ’ αυτές.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισαν να δημιουργήσουν την European Super League, την κλειστή λίγκα των… πλουσίων, η οποία φαίνεται ότι διαλύεται με συνοπτικές διαδικασίες, μετά τις τρομερές αντιδράσεις του κόσμου και των παικτών.

