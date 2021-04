Οι αγγλικές ομάδες είναι και επίσημα εκτός European Super League, καθώς ανακοίνωσαν στα social media την αποχώρησή τους από το εγχείρημα.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι εγκατέλειψαν την ESL, με την Premier League να καλωσορίζει την απόφασή τους.

Δεδομένου πως αυτή πάρθηκε χτες το βράδυ, μπορούμε να πούμε πως επί της ουσίας σε λίγο παραπάνω από 48 ώρες η ESL κατέρρευσε. Και η ίδια η διοργάνωση μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση για «πάγωμα.»

Πληροφορίες ανέφεραν πως στην πόρτα της εξόδου ήταν και η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν.

Η αποχώρηση των 6 αγγλικών ομάδων έγινε λίγη ώρα μετά την τηλεδιάσκεψη των «12» της ESL, όπου ήδη είχε αποχωρήσει η Σίτι και η Γιουνάιτεντ ήταν με το… ενάμισι πόδι εκτός. Τότε οι ιθύνοντες εξέφραζαν τη βεβαιότητά τους πως θα συνεχίσουν. Λίγες ώρες μετά όμως όλα τελείωσαν.

Οι επίσημες ανακοινώσεις:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: «Δεν θα συμμετάσχουμε στην European Super League».

ΑΡΣΕΝΑΛ: «Ακούσαμε εσάς και την ποδοσφαιρική κοινότητα και ως αποτέλεσμα αποφασίσαμε να αποσύρουμε την παρουσία μας από την προτεινόμενη Super League. Κάναμε ένα λάθος και απολογούμαστε γι’ αυτό».

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: «Η Λίβερπουλ επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της σε προτεινόμενα πλάνα για τη δημιουργία της European Super League, έχει πλέον διακοπεί».

ΤΟΤΕΝΑΜ: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι επισήμως, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για να αποσυρθούμε απ’ το γκρουπ που επεξεργάζεται προτάσεις για την European Super League»

Απίστευτο «κάζο»

Φυσικά η πρόωρη διάλυση έφερε απίστευτα σχόλια στα social media, από όλους τους οπαδούς και σχεδόν όλες τις προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, αφού από την αρχή η δημιουργία της λίγκας είχε προκαλέσει κύματα οργής.

«18 Απριλίου 2021 – 20 Απριλίου 2021. Ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις» ήταν η αιχμή του «γλεντιού» που είχε στηθεί.

Αυτό τουίταρε και ο παλαίμαχος και σπουδαίος παίκτης της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγκερ.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Γκάρι Νέβιλ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πανηγύρισαν πίνοντας… τις μπυρίτσες τους.

Game Over…Oh wait it never got started ..Well Done Lads…Enjoy 🍻🍷 pic.twitter.com/ctuJMkNWAE — Niall Cull (@NiallCull1) April 20, 2021

It’s a shame that these chicken PL clubs left Papa Flo hung out to dry. #esl #SuperLeague — OpeYemi 🇪🇸🇳🇬 (@yemifpl) April 21, 2021

I’m old enough to remember when the European Super League was a thing. #ESL #ESLOUT — Bartosz Rybinski (@bartoszrybinski) April 21, 2021

Premier League: Υποδεχόμαστε με χαρά την είδηση

«Υποδεχόμαστε με χαρά την είδηση ότι κάποιες απ’ τις ομάδες μας αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα πλάνα για την European Super League, που απειλούσε ολόκληρη την ποδοσφαιρική πυραμίδα. Το αγγλικό ποδόσφαιρο έχει μία πολύ περήφανη Ιστορία, που βασίζεται πάνω στην ευκαιρία που έχουν όλες οι ομάδες και το παιχνίδι έδειξε ομόφωνα την αποδοκιμασία του σε μία κλειστή Λίγκα.

Ήταν μία πρόταση, που έτσι όπως σχεδιάστηκε, θα χώριζε το άθλημα, αλλά αντίθετα όπως αποδείχθηκε, μας ένωσε όλους. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους για την επιρροή τους και την ξεκάθαρη φωνή τους σ’ αυτή τη συνθήκη, κρατώντας γερά τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου. Είναι μία ισχυρή υπενθύμιση ότι το παιχνίδι ήταν –και πάντα θα είναι- για τους φιλάθλους.

Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πρωθυπουργό, τον γενικό γραμματέα και τον υπουργό αθλητισμού για την πολύ σημαντική υποστήριξή τους εναντίον τέτοιων πλάνων».

Η ανακοίνωση της European Super League

«H European Super League είναι πεπεισμένη πως το υπάρχουν “status quo” στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει.

Προτείναμε μία νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, επειδή το υπάρχον σύστημα δεν λειτουργεί. Η πρότασή μας στοχεύει να επιτρέψει στο άθλημα να εξελιχθεί, ενώ παράλληλα θα φέρει πηγές και σταθερότητα στην ποδοσφαιρική “πυραμίδα”, βοηθώντας να ξεπεράσουμε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα, λόγω της πανδημίας.

Παρά την ανακοίνωση αποχώρησης των αγγλικών ομάδων, που έγινε υπό πίεση που ασκήθηκε για να πάρουν αυτή την απόφαση, είμαστε πεπεισμένοι πως η πρόταση μας είναι απόλυτα σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως έχουν επικυρωθεί από απόφαση δικαστηρίου για να προστατεύσει την Super League από ενέργειες τρίτων.

Λόγω των συνθηκών, θα επανεξετάσουμε στα σωστά βήματα για να αναδιαμορφώσουμε το πρότζεκτ, πάντα έχοντας στο μυαλό μας τους στόχους μας να προσφέρουμε στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ενώ παράλληλα να προσφέρουμε οικονομικά αλληλεγγύη σε όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα».