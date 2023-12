Η European Super League θέλει να φέρει τα… πάνω – κάτω στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Γνωστό έγινε το ακριβές μοντέλο της Λίγκας, που θέλει να “εκθρονίσει” την UEFA. Προανήγγειλε ότι όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται δωρεάν.

Η εταιρεία αθλητικής ανάπτυξης A22, που ιδρύθηκε για να βοηθήσει στην δημιουργία της European Super League κέρδισε την προσφυγή που είχε καταθέσει, με το Ευρωπαϊκό δικαστήριο να την δικαιώνει και να ισχυρίζεται ότι UEFA και η FIFA, κατείχαν μονοπωλιακή θέση, που παραβίαζε τον νόμο περί ανταγωνισμού και ελεύθερης κυκλοφορίας της ΕΕ.

Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι η FIFA και η UEFA έκαναν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους, απαγορεύοντας στους συλλόγους να συμμετέχουν στην European Super League, αλλά πρόσθεσε ότι η νέα διοργάνωση, μπορεί να μην εγκριθεί.

Πάντως, η συγκεκριμένη απόφαση, δίνει το δικαίωμα στη European Super League, να προχωρήσει τα πλάνα τα οποία είχε για τη δημιουργία ενός δικού της πρωταθλήματος.

“Κερδίσαμε το δικαίωμα να αγωνιζόμαστε. Το μονοπώλιο της UEFA τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι δωρεάν”, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της A22, Μπερντ Ράϊχαρτ και πρόσθεσε: “Τα κλαμπ είναι πλέον απαλλαγμένα από την απειλή των κυρώσεων και ελεύθερα να καθορίσουν το μέλλον τους”.

Λίγη ώρα μετά,η A22 έδωσε στη δημοσιότητα το πλάνο της νέας European Super League. Σε αντίθεση με το αρχικό σχέδιο, το νέο προβλέπει τη συμμετοχή 64 ομάδων και τρεις κατηγορίες.

Οι πρώτες δύο κατηγορίες θα λέγονται Star League και Gold League, ενώ η 3η θα λέγεται Blue League.

Star League και Gold League θα έχουν από 16 ομάδες, ενώ η Blue League θα έχει 32. Η συμμετοχή θα εξαρτάται από την απόδοση των ομάδων, χωρίς εγγυημένη συμμετοχή για καμία ομάδα.

Κάθε χρόνο θα υπάρχουν άνοδοι και υποβιβασμοί ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες

Η άνοδος στην Blue League των 32 ομάδων θα προκύπτει από την απόδοση των ομάδων στα εγχώρια πρωταθλήματα.

Οι ομάδες κάθε κατηγορίας θα χωρίζονται σε ομίλους των οκτώ ομάδων και θα παίζουν αγώνες μέσα/έξω.

Οι δύο πρώτες κατηγορίες θα έχουν δύο ομίλους, η Blue League θα έχει τέσσερις. Κάθε ομάδα θα δίνει μίνιμουμ 14 αγώνες τον χρόνο.

Μετά τους ομίλους, θα ακολουθεί φάση νοκ-άουτ, που θα καθορίζει τους πρωταθλητές κάθε κατηγορίες, καθώς και τις ομάδες που θα κερδίζουν την άνοδο και εκείνες που θα υποβιβάζονται.

Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου των Star και Gold League προκρίνονται στην νοκ-άουτ φάση, ενώ το ίδιο θα ισχύει για τους δύο πρώτους συλλόγους κάθε ομίλου στην Blue League. Οι προημιτελικοί και οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί αγώνες (μέσα/έξω), ενώ ο τελικός κάθε κατηγορίας θα πραγματοποιείται σε ουδέτερο γήπεδο.

Η τελευταία ομάδα κάθε ομίλου στις κατηγορίες Star και Gold League θα υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη, με τη θέση τους να παίρνουν οι φιναλίστ του τελικού του Gold και Blue League.

Όσον αφορά τους συλλόγους στην τρίτη τη τάξει κατηγορία της European Super League, Blue League, οι 20 από τους συνολικά 32, που έχουν λάβει τη χειρότερη θέση στους ομίλους, θα αντικαθίστανται από νέες ομάδες που θα προκύπτουν μέσα από την κατάταξή τους στα εθνικά πρωταθλήματα.

Δεν θα υπάρχει καμία αύξηση στο καλεντάρι ή κάποια σύγκρουση με το πρόγραμμα των εγχώριων διοργανώσεων τα Σαββατοκύριακα.

Στην πρώτη σεζόν της διοργάνωσης, οι ομάδες θα επιλεγούν με διαφανή κριτήρια, βάσει των επιδόσεών τους.

Θα τεθεί σε εφαρμογή ισχυρή οικονομική βιωσιμότητα και διαφανείς διαδικασίες επιβολής, ώστε να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού ανάμεσα στις συμμετέχουσες ομάδες

Παράλληλα, ο CEO της εταιρείας A22, Μπερντ Ράιχαρτ γνωστοποίησε πως οι αγώνες της Λίγκας θα μεταδίδονται δωρεάν.

“Για τους φιλάθλους: Προτείνουμε τη δωρεάν παρακολούθηση όλων των αγώνων της Europena Super League, ενώ αναφορικά για τις ομάδες: Τα έσοδα κι οι δαπάνες αλληλοϋποστήριξης θα είναι εγγυημένα”.

„We have won the #RightToCompete. The UEFA-monopoly is over. Football is FREE. Clubs are now free from the threat of sanction AND free to determine their own futures”, our CEO Bernd Reichart comments the CJEU decision. 1/4