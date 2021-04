Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές μετά το διαφαινόμενο “φιάσκο” της European Super League, με δημοσιεύματα από την Ιταλία να θέλουν τον Αντρέα Ανιέλι στην πόρτα της εξόδου από τη Γιουβέντους.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της “Γηραιάς Κυρίας” διέψευσε τα πάντα. Ο ίδιος, με δηλώσεις του στην «Reppublica», ξεκαθάρισε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της.

«Δεν φεύγω από τη Γιουβέντους, αυτοί που λένε το αντίθετο απλά μου φέρνουν τύχη», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανιέλι αποτελεί “κόκκινο πανί” για την UEFA, καθώς ήταν από τους πρώτους που “πρόδωσαν” την ομοσπονδία και βοήθησαν στη δημιουργία της European Super League.

Juventus president and #SuperLeague vice-chairman Andrea Agnelli denies rumours about resigning: “I’m not leaving the club and who says the opposite brings me luck”, he told Repubblica. 🚨⚪️⚫️ #Juventus