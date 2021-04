Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, είναι εξοργισμένος μετά την απόφαση των 12 μεγάλων ομάδων να δημιουργήσουν την European Super League.

Ο διοικητικός ηγέτης της ευρωπαϊκής συνοποσπονδίας, μετά τις απειλές για αποκλεισμό των παικτών από Euro και Παγκόσμιο Κύπελλο, εξαπέλυσε βαριές ατάκες κατά του ισχυρού άνδρα της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι.

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά έναν άνθρωπο που να λέει τόσα πολλά ψέματα. Μίλησα μαζί του το Σάββατο και μου είπε πως όλα ήταν ψέματα. Η απληστία εξατμίζει όλες τις ανθρώπινες αξίες. Δε γνωρίζαμε πως είχαμε φίδια τόσο κοντά μας, τώρα όμως το ξέρουμε».

