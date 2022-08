Η Ελλάδα είναι σύμφωνα με ειδικό πίνακα δυναμικότητας που δημοσίευσε η FIBA, φαβορί για την είσοδο στη ζώνη των μεταλλίων στο Eurobasket 2022, αφού είναι πίσω μόνο από Σλοβενία και Γαλλία.

Η Ελλάδα άρχισε την προετοιμασία της ενόψει του Eurobasket 2022 με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να εμφανίζεται έτοιμη να κάνει την υπέρβαση και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση.

Η FIBA, μάλιστα κατατάσσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ως ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, με μόνο την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία και τη Γαλλία να βρίσκονται πάνω από την Ελλάδα στο σχετικό πίνακα.

Σε σχετική ανάρτηση η FIBA κάνει ιδιαίτερη μνεία στη παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αποστολή της Εθνικής ως ισχυρού πόλου της ομάδας του Ιτούδη.

Η ανάρτηση της FIBA

“Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Τέσσερα αδέρφια, ένας Greek Freak και μια θέση μεταξύ των τριών πρώτων της αρχικής κατάταξης. Πολλές προσδοκίες πέφτουν στους ώμους του Γιάννη, αλλά πρόκειται για μια ομάδα που θα έχει μεγάλες ελπίδες να δώσει ένα τέλος σε μια μακρά αναμονή επιστροφής στο βάθρο του Eurobasket”.

