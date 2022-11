Η Εθνική Ισπανίας έγραψε ιστορία, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA. Οι Ισπανοί εκθρόνισαν τις ΗΠΑ, οι οποίες υποχώρησαν στη δεύτερη θέση.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2019 και πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, Ισπανία, εκθρόνισε για πρώτη φορά τις ΗΠΑ και σκαρφάλωσε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της FIBA.

Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή στις θέσεις 3-12 εκεί όπου ακολουθούν κατά σειρά οι: Αυστραλία, Αργεντινή, Γαλλία, Σερβία, Σλοβενία, Λιθουανία, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία και Τσεχία.

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται σταθερά στην ένατη θέση, λίγο πίσω από την όγδοη Λιθουανία.



Spain seize the #1 spot for the first time in FIBA Men’s World Ranking history! 🇪🇸



See the full rankings here, presented by @Nike:https://t.co/iPTz2JGlZ8 pic.twitter.com/yea77qbAgV