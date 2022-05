Το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν στη φετινή Euroleague παρέλαβε ο Νίκολα Μίροτιτς της Μπαρτσελόνα.

Ο Νίκολα Μίροτιτς πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή σεζόν με την Μπαρτσελόνα στη Euroleague, βοηθώντας την ομάδα να φτάσει στο Final Four του Βελιγραδίου.

Ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ παρέλαβε το βραβείο του MVP από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παίρνοντας έτσι τη… σκυτάλη από τον περσινό κάτοχο, Βασίλιε Μίτσιτς!

Τη φετινή σεζόν είχε 16.6 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά μέσο όρο, μαζί με 65.6% στα σουτ εντός πεδιάς, 45.5% στα τρίποντα και 87.5% ποσοστό ευστοχίας στις ελεύθερες βολές!

