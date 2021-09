Ο Μαξ Φερστάπεν θα ξεκινήσει από την pole position στο ιταλικό Grand Prix της Μότσα. Ο Βάλτερι Μπότας ήταν ο ταχύτερος στη Μόντσα, αλλά… βγήκε εκτός πρώτης θέσης στην εκκίνηση, μετά την τιμωρία που δέχθηκε.

Ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull είναι τελικά ο πιλότος που πήρε την pole position του ιταλικού Grand Prix της Formula 1, μετά τις επίσημες κατατακτήριες του Σαββάτου (11.09.2021).

Ο Ολλανδός πιλότος πήρε την 11η pole της καριέρας του, παρά το γεγονός ότι τον καλύτερο χρόνο στη Μόντσα σημείωσε ο Βάλτερι Μπότας με Mercedes.

Ο Φινλανδός πιλότος έκανε το καλύτερο… σπριντ, όμως του επιβλήθηκε ποινή για αντικανονικές αλλαγές στον κινητήρα του μονοθέσιου και άλλες παραβάσεις, πέρα από την επιτρεπόμενη ποσόστωση ανά σεζόν κι έτσι θα εκκινήσει αύριο από τις τελευταίες θέσεις.

