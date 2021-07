Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής στον «παρθενικό» αγώνα σπριντ της Formula 1, με αποτέλεσμα να πάρει την pole position για το αυριανό (18.07.2021) Grand Prix της Βρετανία.

Wins the first ever F1 Sprint



Three extra championship points



Starts from pole for Sunday’s race



