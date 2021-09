Είναι αλήθεια, η McLaren έκανε το 1-2 στη Μόντσα, με τον Ντάνιελ Ρικιάρντο να παίρνει μία ανέλπιστη νίκη στην πατρίδα του και τη φημισμένη πίστα της Ιταλίας, και τον ομόσταβλό του, Λάντο Νόρις, να τερματίζει στη δεύτερη θέση, σε ένα ονειρικό Γκραν Πρι για την ομάδα τους στη Formula 1.

Ο Βάλτερι Μπότας με τη Mercedes του ήταν στην τρίτη θέση, σε έναν αγώνα που “στιγματίστηκε” από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο “μονομάχων” για τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα.

Φερστάπεν και Χάμιλτον εγκατέλειψαν μετά από αυτό, το ιταλικό Γκραν Πρι, με αποτέλεσμα η διαφορά τους να παραμείνει στους 5 βαθμούς και τη “μάχη” για τον πρωταθλητή να συνεχίζεται.

DANIEL RICCIARDO WINS! WOW! 🏁



It’s his first victory since Monaco 2018, and his maiden podium for McLaren. Incredible!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/tQ8Ulg4SzL