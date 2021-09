Οι δύο κορυφαίοι πιλότοι της φετινής Formula 1, ο Μαξ Φερστάπεν και ο Λιούις Χάμιλτον αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν νωρίς τον αγώνα στην Ιταλία, αφού συγκρούστηκαν μεταξύ τους σε ένα τρομακτικό ατύχημα.

Ο Ολλανδός πιλότος προσπάθησε να “πιέσει” από την εσωτερική και η Red Bull του “καβάλησε” τη Mercedes του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, με αποτέλεσμα και τα δύο μονοθέσια να βρεθούν εκτός αγώνα.

Αμφότεροι γλίτωσαν πάντως τα χειρότερα και ειδικά ο Χάμιλτον, αφού η Red Bull του Φερστάπεν βρέθηκε χιλιοστά μακριά από το κεφάλι του και μόνο χάρη στις νέες τεχνολογίες κατάφερε να προστατευθεί.

Wow!! The halo saved Lewis for sure 😳😳 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/TJNYsZmz9b

This angle of the Hamilton-Verstappen crash is absolutely nuts. That halo has saved Hamilton 😦



pic.twitter.com/8Nvp7fnyzy