Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον διεκδικούν το φετινό τίτλο στη Formula 1. Η κόντρα τους δείχνει να… ξεφεύγει.

Η Formula 1… βρίσκεται στο Τέξας. Στην πίστα του Όστιν θα συνεχιστεί η κόντρα των Μαξ Φερστάπεν και Λιούις Χάμιλτον για το φετινό τίτλο.

Μετά τον αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull απέκτησε προβάδισμα έξι βαθμών από τον αντίπαλο του της Mercedes, η οποία όπως είναι πολύ μικρή. Ο 17ος γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον

Τα… πνεύματα ανάμεσα σε Φερστάπεν και Χάμιλτον έχουν οξυνθεί αρκετά, όπως φάνηκε και λίγο μετά το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix των ΗΠΑ.

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία μήκους 5.514 χιλιομέτρων και πριν… χωθούν στην πρώτη στροφή της πίστας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής βρισκόταν στην εσωτερική και φάνηκε να πιέζει τον Φερστάπεν στην άκρη, τόσο στην ευθεία, όσο και στην πρώτη στροφή.

Ο Φερστάπεν εκνευρίστηκε και ακούστηκε να λέει “ηλίθιο” τον Χάμιλτον -μέσω της ενδοεπικοινωνίας- ενώ υψώνει το μεσαίο δάχτυλο προς το μέρος του Βρετανού πιλότου.

