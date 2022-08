Ο Φερνάντο Αλόνσο εξαπέλυσε επίθεση στον Λιούις Χάμιλτον, μετά το λάθος του Βρετανού που οδήγησε στη σύγκρουση των δύο στον 1ο γύρο του Grand Prix του Βελγίου στη Formula 1.

Ο Ισπανός πιλότος νευρίασε με την οδηγική συμπεριφορά του του Βρετανού, τονίζοντας ότι ξέρει να οδηγεί μόνο όταν είναι στην 1η θέση.

«Ναι, τι ηλίθιος! Μου έκλεισε την πόρτα από την εξωτερική. Είχαμε πολύ καλό ξεκίνημα αλλά αυτός ο τύπος ξέρει μόνο να οδηγεί και να ξεκινά στην 1η θέση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλόνσο, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Χάμιλτον κι έχασε έδαφος στο ξεκίνημα του αγώνα.

