Ο Κάρλος Σάινθ δεν μπόρεσε να χαρεί όσο θα ήθελε το πρώτο του βάθρο τη φετινή σεζόν στη Formula 1, καθώς λίγες ώρες μετά τον αγώνα στη Μόντσα, είδε ληστές να του παίρνουν το πανάκριβο ρολόι του.

Ο Κάρλος Σάινθ έζησε έντονα την Κυριακή (3/9) στην Ιταλία. Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, έπειτα από μία σκληρή μάχη στη Μόντσα όπου έγινε το Grand Prix της Formula 1, κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση και να ανέβει για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο, αφήνοντας πίσω τον Λεκλέρ.

Ωστόσο, δεν είχε την τύχη και τον χρόνο να πανηγυρίσει την επιτυχία του, καθώς ενώ ήταν ακόμα με τα ρούχα της Ferrari και βρισκόταν έξω από ξενοδοχείο, είδε ληστές να του παίρνουν το πανάκριβο ρολόι από το χέρι του.

Ο Ισπανός πιλότος αντέδρασε άμεσα και πήρε στο κυνήγι τους ληστές, καταφέρνοντας να πάρει πίσω το ρολόι ι της Richard Mille που η αξία του φτάνει στα 600.000 ευρώ.

NEW: Here’s an amateur video of Carlos Sainz with the police after the watch theft#ItalianGP #F1



pic.twitter.com/fnqoIj7weC