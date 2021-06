Την τέταρτη φετινή του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull τερμάτισε με άνεση στην πρώτη θέση του αυστριακού grand prix στη Στυρία, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Λιούις Χάμιλτον με Mercedes.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Φινλανδός της Mercedes, Βαλτέρι Μπότας, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Πέρες, Νόρις, Σανθ, Λεκλέρ, Στρολ, Αλόνσο και Τσουνόντα.

O Φερστάπεν ξέφυγε στο +18 από τον Χάμιλτον και δείχνει ικανός φέτος να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να πάρει τα σκήπτρα από τον θρυλικό Βρετανό πιλότο.

Win #4 of the season for @Max33Verstappen 🏆🏆🏆🏆#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/RwXtB55a33